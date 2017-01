​BOUN ABDALLAH DIONNE A LOUGA : « Notre adversaire, ce n’est ni Mamour, ni Moustapha, c’est l’opposition qui n’a ni bilan ni perspective… »

Après avoir essuyé les pompes asphyxiantes et beaucoup toussé, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a appelé à l’union des cœurs au sein de l’Alliance Pour la République et particulièrement entre Mamour Diallo et Moustapha Diop, respectivement directeur des domaines et ministre délégué et maire de Louga. Venu présider le meeting de ralliement sur instruction du Président de la République et patron de l’Apr, le Premier ministre a ainsi souhaité la bienvenue à Mamour Diallo sur qui il place un espoir non négligable. « Si nous pesons 60% et que Mamour apporte 10% de plus, tant mieux ».



Mahammed Boun Abdallah Dionne précisera, dans la foulée, que Louga n’a pas été laissé en rade par le Pse. Il fera état du bilan qu’il juge élogieux du Chef de l’Etat. « Le Président était venu à Louga le 20 décembre 2012 dans le cadre des conseils de ministres décentralisés. Il avait promis d’injecter la somme de 250 milliards. Il a fini d’investir 131 milliards soit un taux de réalisation de 52, 37% ».



Pour matérialiser l’inexistence de clivages entre Mamour Diallo, Moustapha Diop et Mberry Sylla, il les invitera à une photo de famille devant une foule venue exceptionnellement nombreuse...